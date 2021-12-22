РИАМО - 22 дек. В Москве в предпрофессиональных классах на сегодняшний день обучаются порядка 50 тыс. старшеклассников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы открыли новые виды предпрофессиональных классов, это предпринимательские и медиаклассы», – сказал Собянин в ходе заседания Мосгордумы.

Он добавил, что в рамках инженерной специализации дети получили возможность выбирать новые направления – это атомные и «курчатовские» классы.

Также в столичных учебных заведениях стало больше IT-классов. В образовательную программу для прошедших отбор и попавших в IT-классы входят изучение веб-разработок, проектирование интерфейсов, аналитика больших данных, прототипирование и информационная безопасность.

На данный момент к этому проекту присоединились 75 школ столицы. В предпрофессиональных классах уже обучается больше половины всех старшеклассников Москвы во всех районах города, а это около 50 тыс. человек, заключил мэр.

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