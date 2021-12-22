РИАМО - 22 дек. В столице сохранились поддержка и преференции для малого бизнеса, которые были до начала пандемии Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В этот же сложный период создали 5 пакетов поддержки. Направили туда более 100 млрд рублей. Это помимо тех мер, которые были реализованы правительством Российской Федерации по поручению президента», - сказал Собянин на заседании Мосгордумы.
Он добавил, что правительство максимально щадяще вводит ограничительные меры, и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан.
Ранее столичный градоначальник заявил, что Москва потратила свыше 100 млрд руб на поддержку предприятий и граждан в пандемию.
Установлены минимальная и льготная ставки аренды объектов Москвы для малого бизнеса>>
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