РИАМО - 22 дек. В столице сохранились поддержка и преференции для малого бизнеса, которые были до начала пандемии Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этот же сложный период создали 5 пакетов поддержки. Направили туда более 100 млрд рублей. Это помимо тех мер, которые были реализованы правительством Российской Федерации по поручению президента», - сказал Собянин на заседании Мосгордумы.

Он добавил, что правительство максимально щадяще вводит ограничительные меры, и только тогда, когда это необходимо для жизни и здоровья граждан.

«По количеству ограничений, я думаю, Москва занимает одно из последних мест в мире, среди мировых городов. Это позволяет нормально работать экономике города и развиваться», - дополнил мэр.​

Ранее столичный градоначальник заявил, что Москва потратила свыше 100 млрд руб на поддержку предприятий и граждан в пандемию.

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