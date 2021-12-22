РИАМО - 22 дек. Москва станет городом, который строят вокруг людей и, где хочется учиться и развиваться, а также создавать семью, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня мы хотим строить город вокруг людей, вокруг их желаний и потребностей. Самых разных, начиная от желаний погулять рядом с домом и до открытия собственного бизнеса», - рассказал Собянин на заседании Московской городской думы.

Он добавил, что столица станет городом, в котором хочется учиться и работать, отдыхать и встречать гостей, создавать семью и растить детей. Город, где каждый найдет то, что ему нужно во всех районах, сказал градоначальник.

«Сделать Москву городом, в котором хочется жить – амбициозная и непростая задача. Еще более сложная задача, чтобы сделать таковым каждый двор, каждый дом, но у нас есть все, чтобы справиться с этой задачей. Особенно если рассматривать ее не как конечную цель, а постоянное движение вперед», - дополнил мэр.