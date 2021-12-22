РИАМО - 22 дек. Новые решения в экономике, социальной сфере требуют внимательного подхода и разъяснения логики действий, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Хочу подчеркнуть, как важен каждый элемент в нашей команде. Наши мозговые штурмы, общение, открытость помогают нам внедрять смелые, важные трансформации. 2022 год - это время новых решений», - сказал Воробьев в ходе заседания Высшего совета.



Он отметил, что очень важно объяснять жителям логику действий, что и почему реализуют власти.



«При трансформации во всех сферах - и социальной, и экономической, и в администрировании чистоты и порядка в управляющей компании, важно не допустить ментального сбоя, чтобы эти трансформации не нравились (жителям - ред.)», - уточнил Воробьев.