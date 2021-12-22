РИАМО - 22 дек. Внедрение электронного голосования на выборах в 2023-2024 годах сильно повлияет на избирательный процесс в Подмосковье, поэтому власти должны будут наладить контакт с населением и объяснить все тонкости, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Скоро следующие выборы – это 2023-2024 годы. Все трансформации, которые мы видим, в частности, электронное голосование, будут заставлять нас подходить к коммуникации, к тому, чтобы заручиться доверием (граждан – ред.)», – сказал Воробьев в ходе Высшего совета региона.

По его словам, властям необходимо объяснять логику своих действий, что, когда и почему они делают.

Он также отметил, что прошедшие осенью в Подмосковье выборы были успешными.

«Мерилом всегда являются выборы. В этом году мы участвовали в выборах и в региональное Заксобрание, и в Государственную думу. Они были сложные. <...> Все присутствовавшие были вовлечены во встречи, разговор, наказы», – заключил Воробьев.