РИАМО - 22 дек. В Московской электронной школе появилось около 45 тыс. учебных материалов для учителей и школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Функционал МЭШ был расширен за счет добавления новых виртуальных лабораторий», - рассказал Собянин во время заседания Московской городской думы.

Он добавил, что у школьников также появилась возможность формировать там электронные личное портфолио достижений.

«Следующим шагом в развитии Московской электронной школы станет возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика с учетом его возможностей, талантов и интересов», - дополнил мэр.

«Московская электронная школа» — это проект для учителей, детей и родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах города.

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