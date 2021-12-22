РИАМО - 22 дек. В Московской электронной школе появилось около 45 тыс. учебных материалов для учителей и школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Функционал МЭШ был расширен за счет добавления новых виртуальных лабораторий», - рассказал Собянин во время заседания Московской городской думы.
Он добавил, что у школьников также появилась возможность формировать там электронные личное портфолио достижений.
«Московская электронная школа» — это проект для учителей, детей и родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах города.
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