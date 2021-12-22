РИАМО - 22 дек. Около 500 тыс. новых рабочих мест появится в городе и ожидается приток около 7 трлн рублей инвестиций благодаря программе «Индустриальные кварталы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Реализация этих проектов позволит привлечь 7 трлн рублей инвестиций, построить комфортное жилье для москвичей и создать свыше 500 тыс. качественных рабочих мест», — сказал Собянин на заседании Московской городской думы.

Он добавил, что таким образом жители города за пределами Третьего транспортного кольца смогут найти работу ближе к своему дому. Кроме того, инвесторы проявляют большой интерес к этим проектам.

В Москве проекты комплексного развития территорий по реорганизации бывших промышленных территорий города объединяет проект «Индустриальные кварталы». В городе вместо «зон отчуждения» появятся «точки притяжения». На этих территориях будут созданы новые рабочие места для высококвалифицированных кадров. Вместе с ними появятся социальная и инженерная инфраструктура, жилые комплексы, детсады, школы и больницы, общественные пространства.

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