РИАМО - 22 дек. Значительный рост населения Подмосковья в последние годы влияет на региональную и муниципальную политику, власти на местах должны учитывать этот важный фактор, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковье продолжает активно расти, особенно это касается городских округов, близко прилегающих к столице.

«Данные МВД и переписи заставили задуматься. Цифры говорят о том, что Московская область значительно выросла за последние 10 лет. По разным показателям – 10-11 миллионов (человек, живущих в Подмосковье - ред.). Каждый, кто управляет на территории, понимает, какая нагрузка и специфика ложится на команды», – сказал Воробьев в ходе заседания Высшего совета.

Он отметил, что это касается как региональной, так и муниципальной власти. На властях всех уровней лежит большая ответственность.

Ранее Воробьев сообщал, что ключом к успеху в управлении регионом является обратная связь для правильного распределения ресурсов.