РИАМО - 22 дек. Цифровые услуги города должны становиться проактивными, предлагаться пользователю не ожидая его запроса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Услуги должны становиться проактивными. Например, не дожидаясь запроса портал mos.ru предложит обновить документы, пособие или решить другой важный вопрос. Гражданину остается согласиться или отказаться от предложенной услуги», — сказал Собянин на заседании Московской городской думы.

По мнению градоначальника, тогда москвичи смогут значительно сэкономить свое свободное время.

Цифровизация социальной сферы началась в столице 10 лет назад. Большое влияние на ее развитие оказала пандемия коронавируса.

Москвичи с инвалидностью смогут обратиться за протезами онлайн с 24 декабря>>