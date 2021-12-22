РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В Подольске подвели итоги муниципального конкурса на лучшую новогоднюю игрушку-поделку «Мастерская Деда Мороза», жюри выбрало работы 10 ребят, сообщает администрация округа.

Ежегодное традиционное мероприятие провели в три этапа: школьный, второй муниципальный (отборочный) и итоговый - первый муниципальный этап. Для участия во втором этапе на базе МУ ДО центр детского творчества и МУ ДПО «Информационно-методический центр» представили 385 конкурсных работ. Их выполнили учащиеся 1-11 классов из 47 общеобразовательных организаций, ученики 2 учреждений дополнительного образования, воспитанники 42 дошкольных образовательных учреждений и 25 дошкольных отделений средних общеобразовательных школ.

На втором отборочном этапе определили лучшие работы для первого итогового этапа конкурса. Отличились воспитанники Иван Дурицкий и Ирина Богатырева ДОУ №16 «Колокольчик», Кирилл Рыбалкин ДОУ №44 «Малыш», Виктория Егорова ДОУ №20 «Веснушки». Также учащиеся Артем Богомолов МБОУ «Лицей Климовска», Матвей Егоров СОШ №22, Максим Артемов СОШ №15, Матвей Яковлев лицей №1, Илья Архипов СОШ №33, Сергей Евдокимов МОУ Быковская СОШ.

Администрация округа поздравила победителей и призеров конкурса.