РИАМО - 22 дек. В Москве вводятся изменения в уходе за людьми с ментальными нарушениями, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Многие психоневрологические интернаты уже получили новое имя – социальные дома», - рассказал Собянин на заседании Московской городской думы.

Он добавил, что это не просто смена вывески, а изменение философии работы бывших интернатов. На их месте создаются открытые и дружелюбные дома для людей с ментальными нарушениями.

«Модернизация внедряется и в таком важном деле, как паллиативная помощь. По сути такой системы в Москве не существовало, как и в большинстве городов мира», - добавил мэр.

Он отметил, что на данный момент завершено создание нового корпуса центра паллиативной помощи. Через несколько недель в Москве будут открыты первые отделения сестринского ухода.

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