РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 дек. В Щелкове сотрудники вневедомственной охраны задержали 2 уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в краже продуктов питания и одежды из магазина, сумма похищенного товара составила порядка 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж Щелковского отдела вневедомственной охраны выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин, расположенный на Пролетарском проспекте. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что двое покупателей спрятали в рюкзаке 5 бутылок шампанского, семь упаковок красной рыбы, бутылку дорогостоящего виски, а также верхнюю одежду и попытались пройти мимо касс, не оплатив товар.

Сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего и 48-летнего злоумышленников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.