РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. В Наташинском парке и Парке Сказок в поселке Томилино городского округа Люберцы установят две деревянные горки для катания на тюбингах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Работы выполнят в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

«Для любителей лыжного спорта на стадионах и в рекреационных зонах проложили 9 трасс: 2 - в Люберцах, 2 - в поселке Томилино, 2 - в поселке Красково, 2 - в поселке Малаховка, 1 - в Октябрьском. В парке «Наташинские пруды» и Парке Сказок будут установлены две деревянные горки для катания на тюбингах», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в Люберцах зальют 19 катков, 13 из них во дворах, 5 – на стадионах и 1 – в парке.

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