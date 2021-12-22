РИАМО - 22 дек. Правительству столицы удалось создать эффективную стратегию балансирования между ограничительными мерами и сохранением нормального функционирования экономики, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На мой взгляд, мы нашли крайне сложный, но в тоже время оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и сохранением возможности для нормального функционирования экономики. Правительство города вводит ограничения только тогда, когда это действительно необходимо», — заявил Собянин на заседании Московской городской думы.

Мэр пояснил, что ограничительные меры снимаются сразу, как только уровень заболеваемости идет на спад и у московского бизнеса может быть уверенность даже в такой сложной ситуации.

В последний раз в столице вводили период эпидканикул с 28 октября по 7 ноября. Это позволило снизить число новых случаев заражения коронавирусом.