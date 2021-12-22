РИАМО - 22 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания Высшего совета в Доме правительства Подмосковья поблагодарил чиновников и правоохранительный блок за работу в текущем году.

«Традиционно в конце года каждый из нас подводит итоги. Здесь собрались люди, которые имеют прямое отношение к управлению знаковой территорией нашей страны. Мы здесь собрались, чтобы поблагодарить тех, <...> кто работает в нашей команде на земле», – сказал Воробьев.

Он отметил, что в ходе Высшего совета будут подведены итоги прошедшего года.

«Мы хотим еще раз показать логику наших действий, подвести результаты нашей деятельности. Еще раз взглянем на вызовы, решения проблем», – заключил Воробьев.

По его словам, в начале января жителям и депутатам будет представлен традиционный отчет.

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