РИАМО - 22 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания Высшего совета в Доме правительства Подмосковья поблагодарил чиновников и правоохранительный блок за работу в текущем году.
Он отметил, что в ходе Высшего совета будут подведены итоги прошедшего года.
«Мы хотим еще раз показать логику наших действий, подвести результаты нашей деятельности. Еще раз взглянем на вызовы, решения проблем», – заключил Воробьев.
По его словам, в начале января жителям и депутатам будет представлен традиционный отчет.
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