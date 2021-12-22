РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. С начала пандемии в подмосковном Красногорске диагностировали 31,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 36 случаев за последние сутки, сообщили в областном оперштабе по ситуации с Covid-19.

В Подмосковье всего выявлено 629 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 1 351 случай за минувшие сутки.

Коронавирусную инфекцию унес жизни 11 648 человек. Выздоровели и выписались из лечебных учреждений 571 493 человека.

Оперштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.