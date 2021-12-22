РИАМО - 22 дек. Доходы Подмосковья выросли почти на треть в 2021 году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Результаты, безусловно, есть. Главный, ключевой - это работа нашей экономики, промышленности. <...> Выросли доходы на 21%», - сказал Воробьев в ходе Высшего совета региона.

Он отметил, что при этом регион должен успевать внедрять в свою работу все самое умное и совершенное, а также реализовывать инфраструктурные проекты.

Ранее губернатор говорил, что мощная экономика позволяет проводить в регионе преобразования, которые ждут люди, а также создавать рабочие места. По словам губернатора, в текущем году было создано 60-70 тыс. рабочих мест.