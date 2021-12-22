РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Свыше 63,8 млн рублей выделят на летнюю оздоровительную кампанию в Подольске в 2022 году, сообщили на сайте администрации округа.

В Подольске на днях прошло заседание межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа. На нем подвели итоги оздоровительной кампании 2021 года и планы на 2022 год.

Так, на проведение летней оздоровительной кампании 2022 года запланировано израсходовать более 63,8 млн рублей. Из них средства муниципального бюджета городского округа Подольск составят 47,1 млн рублей. Уже со 2 января ДЮОЦ «Мечта» и «Родина» примут зимнюю смену, первую в новом году.

Кроме этого, комитетом по физической культуре и спорту в период зимних каникул запланировано проведение более 40 спортивно-массовых мероприятий, в том числе и с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятия будут проходить как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Наиболее знаковые из них — новогодний турнир по легкой атлетике среди мальчиков и девочек, турнир по футболу на снегу, заплыв семейного клуба закаливания «Умка».

Также зимой в округе будут функционировать 40 катков, 37 из которых являются муниципальными, а также 4 лыжных трассы. Помимо спортивно-массовых мероприятий для жителей округа, с 3 января продолжатся тренировки и соревнования спортсменов.