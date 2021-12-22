РИАМО - 22 дек. Для пенсионеров в Москве создан 21 центр долголетия, в ближайшие годы такие учреждения появятся в большинстве районов города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице уже действует 21 центр долголетия, клубы для общения и досуга пенсионеров», - рассказал Собянин.

Он добавил, что в ближайшие годы сеть таких учреждений охватит большинство районов Москвы, чтобы, вне зависимости от места жительства, столичные пенсионеры могли хорошо и с пользой провести свое свободное время недалеко от дома. ​

«Московское долголетие» — крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста. Бесплатные занятия проходят онлайн и на свежем воздухе.