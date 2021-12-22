РИАМО - 22 дек. Доходы столичного бюджета увеличатся по итогам 2021 года более чем на 20% по сравнению с 2019 годом. В 2022-м предусмотрена индексация зарплаты сотрудников бюджетной и социальных сфер, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Год был ожидаемо сложным. Общие потери и затраты бюджета составили около 800 млрд рублей, но уже в этом году восстановление экономики полностью компенсировало понесенный ущерб. В 2021 году ожидается рост доходов более чем на 20% по сравнению с докризисным 2019 годом», — заявил Собянин на заседании Московской городской думы.

Мэр отметил, что в 2022 году в бюджете города предусмотрено увеличение расходов на социальную направленность почти на 9%. Кроме того, также выделены средства для индексации заработной платы сотрудников бюджетной и социальной сферы.

Ранее Собянин сообщал, что Москва направила свыше 100 млрд руб на поддержку горожан и бизнеса в пандемию коронавируса.

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