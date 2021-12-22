РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Более 41,9 млн руб потратили на укрепление материально-технической базы детско-юношеских центров Подольска в 2021 году, сообщили на сайте администрации округа.

Из муниципального бюджета на укрепление материально-технической базы детско-юношеских оздоровительных центров было выделено более 41,9 млн рублей. Так, в ДЮОЦ «Мечта» было установлено современное детское игровое оборудование, спортивная воркаут-площадка с безопасным резиновым покрытием, бассейн каркасного типа, самый большой в своем классе и многое другое. Также завершился ремонт холлов спальных корпусов. Ремонтные работы прошли в оздоровительных центрах «Ромашка» и «Родина».

Помимо оздоровительных центров округа, за счет средств субсидий, выделенных из бюджета Московской области в 2021 году, юные подольчане смогли отдохнуть в лагере настоящих героев, расположенном на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» и в оздоровительных организациях Республики Крым.