РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Свыше 23 тыс. детей смогли отдохнуть в рамках оздоровительной кампании Подольска в 2021 году, сообщили на сайте администрации округа.

В Подольске на днях прошло заседание межведомственного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи городского округа. На нем подвели итоги оздоровительной кампании 2021 года.

По итогам завершения оздоровительной кампании 2021 года 70,1%, а это 23 130 детей в возрасте от 7 до 15 лет, получили возможность отдыха и оздоровления. Из них 1 777 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Летом в оздоровительных центрах «Мечта», «Родина» и «Ромашка», расположенных на территории округа, отдохнули более 1800 детей. В их числе ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети, одаренные в области спорта, и дети сотрудников муниципальных учреждений органов местного самоуправления. Для воспитанников с учетом рекомендаций Роспотребнадзора была организована обширная программа на свежем воздухе.

Для детей и подростков, оставшихся летом в городе, на базе муниципальных учреждений по работе с молодежью были организованы летние игровые площадки. А 1169 ребят были задействованы во временных трудовых бригадах, в том числе в лагере труда и отдыха.