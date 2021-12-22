РИАМО - 22 дек. Идеология лидерства сохраняет свою актуальность в Подмосковье, важна командная работа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В четверг в Подмосковье проводится Высший совет, на котором подведут итоги работы властей региона.
Он отметил, что принципы не изменились, также остается важным взаимопонимание.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто работает на своем участке, мы должны быть впереди», - заключил Воробьев.
Андрей Воробьев отметил важность создания простых и удобных сервисов для жителей>>
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