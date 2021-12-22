«В 2014 году, когда мы объединяли городские округа, мы провозгласили идеологию лидерства, мы говорили о том, что Московская область заслуживает того, чтобы всегда радовать своими достижениями. Но нужно было договориться с командой. Мы сформулировали семь принципов, до сих пор каждый из них очень актуален», - сказал Воробьев в ходе Высшего совета региона.