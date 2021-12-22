РИАМО - 22 дек. Более 100 млрд рублей уже потратила столица на поддержку предприятий и граждан во время пандемии коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На поддержку предприятий и граждан потрачены сотни миллиардов рублей. Антикризисные программы будут действовать и в дальнейшем, но самой главной помощью бизнесу на ближайшие годы станет возможность работать, не опасаясь локдаунов и ограничений, которые парализуют нормальный ход дела», — заявил Собянин в ходе выступления в Мосгордуме.

Поддержка оказывалась в виде прямых выплат, налоговых преференций и в других форматах. Малые и средние предприятия столицы получали и получают финансовую поддержку от города.

Среди получателей поддержки как успешные предприятия, так и начинающие компании. Предприниматели могут компенсировать затраты на коммунальные услуги, проценты по кредитам, покупку оборудования и другое.