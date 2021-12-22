РИАМО - 22 дек. В 2021 году представители Московской области одержали немало знаковых побед на конкурсах в сфере культуры. Так, совсем недавно были объявлены результаты Всероссийского конкурса, по итогам которого лучшей детской школой искусств в стране стала Центральная детская школа искусств Химок. В этом году ей исполнилось 65 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Лучшей сельской детской школой искусств в Центральном федеральном округе стала Детская школа искусств поселка Развилка Ленинского городского округа.

«Еще одно достижение – 14 медалей и 9 дипломов в копилке нашей региональной команды, которая заняла третье место на XX молодежных Дельфийских играх среди делегаций из 65 субъектов Российской Федерации», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она также рассказала, что в 2021 году в ТВ-конкурсе «Щелкунчик», который проводит телеканал «Культура», участвовали 48 юных музыкантов из России, Австрии, Великобритании, Германии, Испании, Канады, Китая, Норвегии, Польши, Сербии, США, Турции, Франции и других стран. Среди них был воспитанник ДШИ им. Верстовского в Химках, саксофонист Константин Семин, он занял второе место.

Также успехи продемонстрировал ансамбль танца «Боярышня» из Истры. 2021 год принес победу ансамблю во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура» от Московской области. Ансамбль получил грант в размере 2 млн рублей.

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