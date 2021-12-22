РИАМО - 22 дек. На «Аллее героев» в Волоколамске состоялось памятное мероприятие, в рамках которого аллея была дополнена последними тремя бюстами – полководцев Константина Рокоссовского и Федора Короля, а также танкового аса Дмитрия Лавриненко, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского округа.

Бюсты открыли 20 декабря, в день празднования 80-й годовщины освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.

Право торжественного открытия бюстов было предоставлено главе Волоколамского округа Михаилу Сылке, скульптору Виктору Черменеву и актеру театра «Дебют» Руслану Алябьеву.

На сегодняшний день «Аллея героев» полностью завершена. В память и благодарность отважным солдатам на ней размещено 12 бюстов великих полководцев, внесших неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских войск в Битве за Москву на Волоколамском направлении.

В конце торжественного мероприятия в память о защитниках города прозвучал оружейный залп и возложены цветы. Также над мемориалом павшим волоколамцам прозвучали слова поминальных молитв от представителей православного и мусульманского духовенств.