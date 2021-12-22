РИАМО - 22 дек. По сравнению с максимумом прошлого года уровень безработицы в столице уменьшился в 6 раз и составил 0,5%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Безработица вернулась на естественный уровень 0,5%, сократившись в 6 раз по сравнению с максимумом прошлого года», — сказал Собянин на заседании Московской городской думы.​

Он добавил, что некоторым отраслям - туризм, общепит, индустрия гостеприимства - пока еще нелегко, но и они возвращаются на свой прежний уровень.

С 2020 года по начало декабря 2021 года служба занятости в столице трудоустроила более четверти млн человек.

Ранее глава столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак сообщал, что Москва может вернуться к допандемийному уровню безработицы к концу текущего года.