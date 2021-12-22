РИАМО - 22 дек. В Москве почти 7 млн жителей открыли доступ к электронным медицинским картам, сообщил мэр города Сергей Собянин.
В электронной медкарте можно посмотреть протоколы осмотров врачей, результаты тестов на коронавирус, других лабораторных исследований, результаты исследований с помощью КТ, УЗИ, МРТ, другие медицинские документы. Кроме того, можно вести «Дневник здоровья». Специалисты постоянно работают над развитием электронной медкарты, в ней появляются новые функции.
Градоначальник также добавил, что использование цифрового зрения стало стандартом при расшифровке томографического снимков.
С помощью системы клинических подсказок врачи поставили свыше 2,5 млн диагнозов и выписали более полумиллиона направлений на диагностику.
Развитие здравоохранения остается приоритетом для властей столицы>>
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