«Предлагаю принять к сведению следующее решение. Предлагаю принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий Московской городской думой и правительством Москвы по решению вопросов, отмеченных в отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы», - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шаповников.