РИАМО - 22 дек. Депутаты Московской городской думы приняли ежегодный отчет мэра столицы Сергея Собянина, соответствующее решение поддержало большинство депутатов, передает корреспондент РИАМО.
«Предлагаю принять к сведению следующее решение. Предлагаю принять к сведению отчет мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы, продолжить координацию действий Московской городской думой и правительством Москвы по решению вопросов, отмеченных в отчете мэра Москвы о результатах деятельности правительства Москвы», - рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шаповников.
За принятие отчета проголосовали 28 депутатов, против – 14, воздержались — 3.
В ходе отчета в Мосгордуме Собянин рассказал о развитии здравоохранения, экономике столицы, обеспечении безопасности и развитии транспортного комплекса.
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