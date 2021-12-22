РИАМО - 22 дек. Депутаты Государственной думы приняли закон об отмене обязательного техосмотра. После первого чтения возникла необходимость доработать документ, внести коррективы и уточнения. Например, для тех, кто использует авто в личных целях, исключается необходимость наличия диагностической карты. Ранее за ее отсутствие водители могли быть оштрафованы, сообщает пресс-служба подмосковного отделения «Единой России».

Как подчеркивает депутат Госдумы Александр Толмачев, который входит в состав думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, законопроект, прежде всего, доработан в интересах автовладельцев.

«Новость о готовящейся отмене обязательного технического осмотра представители водительского сообщества восприняли с воодушевлением, поскольку их жизнь от этого станет проще. Но возник вопрос – Кодексом об административных правонарушениях полагается штраф за езду без диагностической карты. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры проработал эту проблему, чтобы не было разночтений. Законопроект скорректирован таким образом, что штрафовать водителей, которые используют транспорт в личных целях, за отсутствие диагностической карты не будут. Сегодня, 22 декабря, депутаты Госдумы утвердили законопроект в третьем чтении», – сказал Александр Толмачев.

Полностью техосмотр не упраздняется. Процедура остается обязательной для тех, кто занимается пассажирскими и коммерческими перевозками – для водителей такси, автобусов, грузового транспорта.