РИАМО - 22 дек. Система видеонаблюдения Москвы создана для выявления преступников на территории города, а не для слежки за жителями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр пояснил, что система видеонаблюдения была разработана именно для обеспечения безопасности жителей города, а не для слежки за ними, как некоторые думают.
Помимо повышение уровня обеспечения безопасности, система видеонаблюдения также обеспечивает контроль в сфере ЖКХ и благоустройства города — мониторинг состояния улиц, детских площадок, уборки мусора и другое.
Система распознавания лиц в Москве помогла найти около 7 тыс человек в уголовном розыске>>
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