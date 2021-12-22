РИАМО - 22 дек. Система видеонаблюдения Москвы создана для выявления преступников на территории города, а не для слежки за жителями, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня большинство преступлений в городе (раскрывается - ред.) при помощи системы видеонаблюдения. Все большие города привлекают большое количество людей. <…> Часть из них приезжает, чтобы совершить преступление и безнаказанно уехать. Наша задача — оградить москвичей от этих людей», — заявил Собянин в ходе заседания Мосгордумы.

Мэр пояснил, что система видеонаблюдения была разработана именно для обеспечения безопасности жителей города, а не для слежки за ними, как некоторые думают.

Помимо повышение уровня обеспечения безопасности, система видеонаблюдения также обеспечивает контроль в сфере ЖКХ и благоустройства города — мониторинг состояния улиц, детских площадок, уборки мусора и другое.

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