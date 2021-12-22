РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В подмосковном Подольске с 25 по 26 декабря пройдет 49-й Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Об этом сообщают организаторы турнира.

Организаторами являются комитет по физической культуре и спорту администрации округа, Федерация греко-римской борьбы Подольска. Соревнования пройдут в МБУ «Спорт-Сервис» на улице Клемента Готвальда, 4. Торжественное открытие соревнований состоится 25 декабря, начало в 10:30. Награждение победителей и призеров устроят 26 декабря в 14:00.

Главный судья соревнований - судья всероссийской категории Андрей Додонов, главный секретарь - судья всероссийской категории Николай Антонкин.

Состязания направлены на популяризацию и пропаганду греко-римской борьбы среди молодежи, патриотическое воспитание подрастающего поколения и повышение спортивного мастерства борцов. На них выявят сильнейших спортсменов для участия в областных и всероссийских соревнованиях.

В 2019 году в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из Москвы, Мордовии, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Снежногорска, Рязани и городов Московской, Владимирской и Ростовской областей. В 2020 году соревнования не проводили из-за пандемии Covid-19.