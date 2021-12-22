РИАМО - 22 дек. По итогам текущего года рост инвестиций в столице составил более 20%, оборот розничной торговли - свыше 10%, объем платных услуг - более 30%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

«Столкнувшись с ковидным кризисом, мы ответили на него ростом инвестиций в развитие инфраструктуры, а также адресной поддержкой бизнеса и горожан. В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой, спад продолжался несколько месяцев и его сменил новый подъем», — отметил Собянин на заседании Мосгордумы.

Он добавил, что по итогам 9 месяцев 2021 года в мегаполисе рост инвестиций составил 21,9%, оборот розничной торговли - 11,8%, объем платных услуг - 33,7%.

Ранее заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что в 2020 году, несмотря на пандемию Covid-19, рост инвестиций составил 1,7%, за 6 месяцев этого года - более 20%.

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