РИАМО - 22 дек. По итогам текущего года рост инвестиций в столице составил более 20%, оборот розничной торговли - свыше 10%, объем платных услуг - более 30%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Он добавил, что по итогам 9 месяцев 2021 года в мегаполисе рост инвестиций составил 21,9%, оборот розничной торговли - 11,8%, объем платных услуг - 33,7%.
Ранее заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что в 2020 году, несмотря на пандемию Covid-19, рост инвестиций составил 1,7%, за 6 месяцев этого года - более 20%.
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