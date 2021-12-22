РИАМО - 22 дек. Руководство Минэнерго Подмосковья поручило главам муниципалитетов и подведомственным организациям провести все необходимые мероприятия по жизнеобеспечению населения. Все аварийные службы региона были подготовлены к работе в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Чтобы повысить эффективность и надежность электроснабжения жителей региона на период сильных морозов, в Подмосковье усилили контроль за кабельными и воздушными линиями электропередачи. Также специалисты замерили нагрузки на энергооборудование и по некоторым объектам выполнили перевод нагрузки. Персонал перешел на круглосуточный режим работы.

Если отключений все же не удастся избежать, их устранение поручат уже сформированным и укомплектованным аварийным бригадам. Им поручено устранять все отключения в течение двух часов. Бригады снаряжены современным силовым и коммутационным оборудованием, а также резервными источниками электроснабжения. Работоспособность оборудования заранее проверили.

За ситуацией по отключениям электроэнергии в регионе следят специалисты Ситуационно-аналитического центра энергетики Московской области. 21 декабря было зафиксировано 32 отключения по высоковольтным линиям, а в 20 декабря – 15. Когда в регионе наблюдался сильный снегопад с ветром 30 ноября, за сутки было зафиксировано 87 отключений электроэнергии.

Сейчас режим повышенной готовности и особый режим работы не введен. Энергетический комплекс Подмосковья работает стабильно.

В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы.