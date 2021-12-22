РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 дек. В подмосковном Королеве за последние два дня украли 21 люк с колодцев «Теплосети» и «Водоканала», сообщает пресс-служба городской администрации.

12 из них пропали прошлой ночью. Кражи совершены на улицах Аржакова, Коммунальной и Суворова.

Во избежание несчастных случаев все открытые колодцы огорожены. В настоящий момент коммунальные службы ведут работы по восстановлению.

Поданы заявления в полицию, ведется поиск виновных. Администрация просит оказать содействие в поиске лиц, причастных к краже люков.

«Если Вы располагаете какой-либо информацией, просьба сообщить об этом в администрацию удобным способом. Анонимность гарантируем», - говорится в сообщении.