РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В двух домах подмосковного Подольска 23 декабря временно отключат воду из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

Воду 23 декабря временно отключат с 13:00 до 16:00 в связи с ремонтными работами. В этот день холодной воды не будет в двух домах по следующим адресам: Октябрьский проспект, дом №23Б и Красногвардейский бульвар, дом №1В.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения за доставленные неудобства.