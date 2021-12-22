РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Два участка объемом свыше 157 тыс. кубометров выделили для складирования снега на территории городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе определены два участка под складирование снега объемом более 157 тыс. кубометров. Они находятся по адресам: Хлыстовский тупик, около дома №1, улица Транспортная, дом №1 (временное складирование снега), - сказал Ружицкий.

По его словам, для обработки автодорог заготовлено более 8 245 тонн противогололедных материалов. В уборке задействованы более 200 человек и 107 единиц спецтехники.

Всего в горокруге проходит 621 автомобильная дорога общей площадью 424 км. Из них 1 федеральная (11 км), 18 региональных (86 км), 602 муниципальных (327 км). Федеральную дорогу обслуживает ФКУ «Центравтомагистраль», региональные – ГБУ МО «Мосавтодор», муниципальные - 1 специализированное учреждение (МБУ «Люберецкое ДЭП») и 6 подрядных организаций.