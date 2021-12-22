РИАМО - 22 дек. Для улучшения качества оказания медицинских услуг в новых московских стационарах будут сформированы современные стандарты для лечения и ухода за пациентами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В активной фазе находится программа строительства новых стационаров по видам помощи, которые требуют развития», — сказал Собянин в ходе заседания Московской городской думы.

Он добавил, что в программу входит реконструкция центра им. Логинова для помощи пациентам с онкозаболеваниями.

Обновленная инфекционная больница №1 – это максимально эффективное и безопасное лечение инфекционных заболеваний, которые неизбежно встречаются в столице, отметил градоначальник.

Новая больница Святого Владимира является образцом качества по лечению детей и подростков в столице. Многопрофильная больница в Коммунарке оказывает доступную помощь для жителей новой Москвы, районов Бутово, Солнцево и других.

«Очень важно, что новые больницы сформируют новый стандарт качества. Постепенно мы будем подтягивать до этого стандарта и другие городские стационары», — дополнил мэр.

Первыми из подобных проектов будут реконструкция Боткинской больницы, онкологической больницы №1 и клинической больницы им. Давыдовского.

Ранее Собянин сообщал, что 30 новых поликлиник откроют в разных районах Москвы в следующие годы.