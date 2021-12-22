РИАМО - 22 дек. Около 7 тыс. граждан, находившихся в уголовном розыске, было опознано благодаря системе распознавания лиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С помощью системы распознавания лиц в Москве задержано около 7 тыс. граждан, находившихся в уголовном розыске. Каждый преступник, который приезжает в Москву, чтобы совершать противоправные действия, должен знать, что его опознают и найдут», — рассказал Собянин на заседании Московской городской думы. ​

Технология системы распознавания лиц в метро преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ. Если человек находится в розыске, система тут же оповестит полицию.

Все фиксации лиц других пассажиров метро защищены шифрованием и остаются на 100% анонимными. Все данные хранятся в центре обработки информации, доступ к ним есть только у правоохранительных органов.

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