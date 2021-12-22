РИАМО - 22 дек. Около 7 тыс. граждан, находившихся в уголовном розыске, было опознано благодаря системе распознавания лиц, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Технология системы распознавания лиц в метро преобразовывает лицо пассажира, прошедшего через турникет, в уникальный биометрический ключ. Если человек находится в розыске, система тут же оповестит полицию.
Все фиксации лиц других пассажиров метро защищены шифрованием и остаются на 100% анонимными. Все данные хранятся в центре обработки информации, доступ к ним есть только у правоохранительных органов.
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