РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В библиотеке №1 имени Павла Северного в Подольске 27 января проведут акцию «КНИГОчай», во время которой гостей познакомят с литературными новинками и проведут дегустацию травяных чаев. Об этом сообщила администрация библиотеки.

Библиотека №1 имени Павла Северного приглашает всех желающих на акцию «КНИГОчай», начало в 14:00. В программе - знакомство с литературными новинками, видеопрезентация об известных писателях и деятелях искусств. Также увлекательная фантасмагория картины Юй, дегустация травяных чаев и многое другое. Встреча пройдет под звуки прекрасной музыки.

Библиотека №1 имени Павла Северного находится на Ревпроспекте, 32/34. Телефон для справок: 8(496)763-65-79.