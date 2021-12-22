РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 дек. Жители подмосковного Красногорска могут покататься на лыжах на 5-километровой трассе лыжного стадиона «Зоркий», сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Лыжный стадион Красногорска в этом году заранее подготовился к зимнему сезону – для жителей муниципалитета оборудована лыжная трасса протяженностью 5 километров. На стадионе ежегодно проходят соревнования: три этапа кубка Восточной Европы FIS, чемпионаты Центрального федерального округа, различные кубки и районные соревнования.

Здесь тренируется спортивная школа олимпийского резерва «Зоркий», а в свободное время от занятий трассами могут пользоваться все желающие без ограничения по возрасту. Лесные прогулочные трассы не задействованы для соревнований в пятницу, субботу и воскресенье. Чтобы добраться, необходимо пройти через дамбу плотины, далее налево вверх по дороге вдоль дачных участков.

Лыжный стадион оборудован раздевалками, парковкой на 300 автомобилей, а также футбольным полем и трибуной на 489 мест. В инфраструктуру стадиона также входит тренажерный зал и силовой городок.

Стадион расположен по адресу: Красногорск, ул. Речная, 39.