РИАМО - 22 дек. В столице оба родителя в многодетных семьях получат возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Кроме того, в столице планируют индексацию детских пособий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Право бесплатного проезда в транспорте получат оба родителя в многодетных семьях», - рассказал Собянин в ходе заседания Мосгордумы.

Он добавил, что также запланирована индексация детских пособий и других социальных выплат. ​

Ранее Мосгордума приняла закон, который предоставляет возможность бесплатного проезда на городском общественном транспорте второму родителю многодетной семьи. Данная льгота коснется более 110 тыс. многодетных родителей и порядка 15 тыс. детей.