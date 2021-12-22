РИАМО - 22 дек. В рамках инициативной «лесной амнистии» в Подмосковье в соответствие привели более 71 тыс. земельных участков, которые пересекаются с землями лесного фонда. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Лесная амнистия – это способ защиты имущественных прав собственников, земельные участки которых оказались в лесфонде. Чтобы исправить эти противоречия, был принят специальный закон №280-ФЗ. Он направлен на устранение противоречий между двумя реестрами: Государственным лесным реестром (ГЛР) и Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), где по закону приоритет отдается реестру ЕГРН.

«В связи с тем, что данный закон ограничен сроком до 1 января 2023 года, для упрощения процессов и снятия обременений с собственников участков правительство Московской области изменило подход к процедуре амнистирования – было принято решение о проведении проактивной амнистии. Благодаря такой модернизации, за 7 месяцев инициативно приведено в соответствие 71 558 земельных участков», – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Как добавила председатель областного комитета лесного хозяйства Елена Казимир, до вступления в силу №280-ФЗ более 170 тыс. земельных участков имели пересечения с землями лесного фонда.

«Для удобства жителей в 2019 году процедуру по снятию обременений с таких участков мы перевели в электронный вид. Но, так как услуга носит заявительный характер, даже с введением электронного вида ее предоставления, оставалось большое количество участков, имеющих наложения с землями лесного фонда. С 2017 года по ноябрь 2021 года было амнистировано чуть более 32 тыс. земельных участков», – пояснила Казимир.

Граждане узнавали о наличии пересечений с землями лесфонда при оформлении смежных госуслуг: при получении разрешений на строительство, установлении или изменении вида разрешенного использования земельных участков или при совершении кадастровых работ в отношении участков.

«Комитет лесного хозяйства самостоятельно выявляет пересечения и проводит процедуру амнистии. Жителям нет необходимости писать заявления и оформлять бумаги. Была поставлена непростая задача – найти механизм приведения в соответствие двух реестров за более короткие сроки и без обращения жителей к нам. Проактивная амнистия – это эффективное решение, показавшее высокий результат», – отметила Казимир.

Глава Комлесхоза также подчеркнула, что в рамках применения «инициативной амнистии» к 1 января 2023 года, при условии установления границ всех лесничеств Московской области, планируется полное устранение пересечений земельных участков, подходящих под «лесную амнистию» с землями лесного фонда.

«Самое главное – жители области не будут получать отказы по смежным государственным услугам по причине пересечений с землями лесного фонда», – заключила она.