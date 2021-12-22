РИАМО - 22 дек. В третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому погашение задолженностей за счет списания единовременных соцвыплат будет запрещено, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Разработать поправки в законодательство поручил президент России Владимир Путин. Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее уже были приняты законы, по которым взыскивать долги с пенсий и алиментов стало запрещено. Также от погашения задолженностей защитили минимальный гарантированный доход граждан. Новый закон тоже будет защищать соцвыплаты граждан от списания по исполнительному производству.

«Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации», – добавил Володин.

Банки смогут списывать долги с этих выплат только в том случае, если сам гражданин решит погасить ими имеющуюся у него задолженность. Кроме того, если заемщик подтвердил в договоре согласие на списание этих средств, то он может в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть соцвыплаты. В этом случае средства должны будут вернуться к гражданину в течение 3 рабочих дней.

«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — отметил Володин.

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