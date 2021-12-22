РИАМО - 22 дек. В третьем чтении Госдума приняла закон, согласно которому погашение задолженностей за счет списания единовременных соцвыплат будет запрещено, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Разработать поправки в законодательство поручил президент России Владимир Путин. Как напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ранее уже были приняты законы, по которым взыскивать долги с пенсий и алиментов стало запрещено. Также от погашения задолженностей защитили минимальный гарантированный доход граждан. Новый закон тоже будет защищать соцвыплаты граждан от списания по исполнительному производству.
Банки смогут списывать долги с этих выплат только в том случае, если сам гражданин решит погасить ими имеющуюся у него задолженность. Кроме того, если заемщик подтвердил в договоре согласие на списание этих средств, то он может в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть соцвыплаты. В этом случае средства должны будут вернуться к гражданину в течение 3 рабочих дней.
«Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — отметил Володин.
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