РИАМО - 22 дек. Работы по строительству Большой кольцевой линии столичного метрополитена планируют завершить в ближайшие 1,5-2 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Главная задача строителей - закончить в ближайшие 1,5-2 года Большую кольцевую линию метрополитена и дальше мощности строителей (планируется - ред.) перебросить на радиальные направления», — сказал Собянин на заседании Московской городской думы.

Он добавил, что к радиальным относится линия городской подземки, которая протянется до Троицка, а также Бирюлевская ветка и ряд других участков.

Длина строящейся БКЛ будет свыше 70 км. На ветке расположится 31 станция метро, при этом 22 из них уже открыты для пассажиров.

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