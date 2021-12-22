РИАМО - 22 дек. Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось на территории столицы в среду, сообщает «Вечерняя Москва».

Гало является группой атмосферных оптических явлений. Для гало характерно образование вторичного свечения вокруг источника света, например, Солнца или Луны.

«Как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», — пояснил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что «Гало-22» — это наиболее часто видимое гало. В 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная выглядит белой из-за сильного смешения преломленных лучей.

Синоптик уточнил, что паргелический круг и ряд иных дуг данного явления почти всегда белого цвета.