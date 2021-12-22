РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 дек. В подмосковном Домодедове задержали подозреваемых в поджоге автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию Домодедова обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный поджег ее автомобиль, припаркованный на неохраняемой стоянке у одного из домов на улице Дружбы. Сумма ущерба составила 1 млн 850 тысяч рублей.

«Полицейскими в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны двое местных жителей: 62-летний ранее судимый, подозреваемый в роли исполнителя преступления и 44-летний, подозреваемый в его организации», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

«Домодедовским городским судом одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а другому соучастнику - подписка о невыезде и надлежащем поведении», – отметила Татьяна Петрова.