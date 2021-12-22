РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали продуктовые наборы подопечным семьям, сообщается в группе «ГЕОРГИЕВСКОЕ СЕСТРИЧЕСТВО МИЛОСЕРДИЯ» в соцсети «ВКонтакте».

Так, от волонтеров получили продуктовую помощь две семьи. Семье Телковых был передан пакет с продуктами, включая сладкий подарок для Эвелины. Также продукты получила и семья Карины Молодцовой (женщина одна воспитывает двоих детей.) Карина долго не могла устроиться на работу из-за частых болезней дочки Таси. Сейчас удалось найти подработку, но помощь еще нужна.

Помимо этого, от волонтеров округа продуктовую помощь получила и Галина Волошина, женщина-инвалид из Домодедова.