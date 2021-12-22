РИАМО - 22 дек. Услуга «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» упрощена для бизнеса. Вместо электронной лицензии предпринимателям доступна запись в реестре. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

Теперь сведения из реестра можно получать в онлайн-формате в любое удобное время.

«В 2021 году в Московской области 7 услуг перешло на реестровую модель. Бумажные и электронные лицензии заменяет запись в реестре: в любой момент можно открыть его и посмотреть сведения. Теперь оптимизирована электронная услуга по лицензированию управляющих компаний», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

По ее словам, для внесения в реестр предпринимателям достаточно подать заявку в личном кабинете на региональном портале госуслуг и получить решение в электронном виде.

Деятельность по управлению многоквартирными домами – обеспечение надлежащего состояния общего имущества, создание комфортных условий проживания, обслуживание систем отопления и водоснабжения, оказание коммунальных услуг – подлежит обязательному лицензированию.

Этой услугой могут воспользоваться ИП и юрлица. Для этого нужно заполнить заявление и прикрепить сканы документов. За предоставление этой услуги нужно будет заплатить 3 тыс. рублей.