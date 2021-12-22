РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 дек. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 35 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 32 911 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 351 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 629 513 случаев инфицирования. Скончалось 11 648 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 571 493 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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